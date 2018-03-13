Украина бойкотирует все соревнования в России

Президент федерации биатлона Украины (ФБУ), первый вице-президент Национального олимпийского комитета страны Владимир Брынзак сообщил, что его страна временно отказывается от участия в турнирах по всем видам спорта на территории России.

Ранее ФБУ объявила о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, который также пропустят Соединенные Штаты Америки, Канада и Чехия, информирует «СЭ»,

«Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в РФ», - сказал Брынзак.

Однако он выразил надежду, что «все изменится, восстановится», и заявил, что нужно, чтобы общая политическая ситуация улучшилась, атмосфера перестала накаляться».