Украина бойкотирует все соревнования в России
На Украине заявили, что спортсмены этой страны будут бойкотировать любые соревнования, которые состоятся в России.
Фото: Li Gang / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Президент федерации биатлона Украины (ФБУ), первый вице-президент Национального олимпийского комитета страны Владимир Брынзак сообщил, что его страна временно отказывается от участия в турнирах по всем видам спорта на территории России.
Ранее ФБУ объявила о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, который также пропустят Соединенные Штаты Америки, Канада и Чехия, информирует «СЭ»,
«Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в РФ», - сказал Брынзак.
Однако он выразил надежду, что «все изменится, восстановится», и заявил, что нужно, чтобы общая политическая ситуация улучшилась, атмосфера перестала накаляться».