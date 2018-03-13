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Стартовал второй отрезок второго этапа продаж билетов на ЧМ-2018 по футболу

Константин Тигров
19:05 13.03.2018
Сегодня, 13 марта, возобновляются продажи билетов на матчи Чемпионата мира по футболу. Купить их на данном этапе можно до 3 апреля.
Стартовал второй отрезок второго этапа продаж билетов на ЧМ-2018 по футболу
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Второй отрезок второго этапа продаж на ЧМ-2018 по футболу пройдет с 13 марта по 3 апреля, болельщики могут купить билеты в порядке очереди.

На заключительном этапе продаж - с 18 апреля до дня финального матча турнира (15 июля) - билеты также будут продаваться в порядке живой очереди.

Напомним, что первый отрезок второго этапа продаж стартовал 5 декабря и продлился до 31 января 2018 года. Обладатели билетов определялись при помощи жеребьевки.

Стоимость билетов разделена на четыре категории, самая низкая из них доступна только жителям России. Так, самый дешевый билет на финал чемпионата обойдется в семь тысяч рублей, самый дорогой – в 66 тысяч рублей.

При покупке билета каждый фанат должен получить паспорт болельщика – fan ID. Такой тип документа предоставляет владельцу возможность безвизового въезда на территорию России, бесплатного проезда в специальных поездах между городами-организаторами, а также на общественном транспорте в день матча.

Для подачи заявки на билет необходимо зайти и создать свою учетную запись на официальном сайте FIFA.

После этого необходимо отметить интересующий матч или пакет матчей, а также личные данные и данные о способе оплаты.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи первенства будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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