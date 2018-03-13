Горнолыжник Бугаев завоевал золото в суперкомбинации на Паралимпиаде-2018

Горнолыжник из России Алексей Бугаев завоевал золото в суперкомбинации в классе «стоя» на Паралимпийских играх-2018, которые проходят в южнокорейском Пхенчане. Результат россиянина составил 2 минуты 10,56 секунды.

Серебро удалось завоевать французу Артуру Боше – 2 минуты 10,88 секунды.

Третьим пришел спортсмен из Новой Зеландии Адам Холл. Он показал результат 2 минуты 15,32 секунды.

Еще один россиянин Алексей Микушин стал 13-м с результатом 2 минуты 28,96 секунды. Спортсмен из России Александр Алябьев не финишировал.

Ранее Бугаев пришел седьмым в скоростном спуске в южнокорейском Пхенчхане. Также спортсмену удалось занять пятое место в супергиганте.

На Паралимпиаде в Сочи Бугаев завовевал сразу два золота – в слаломе и суперкомбинации, а также серебро в соревнованиях по скоростному спуску и гигантскому слалому. Кроме того, Бугаев является бронзовым призером в супергиганте, передает ТАСС.

Российская спортсменка Екатерина Румянцева завоевала очередное золото на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.