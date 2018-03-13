Наравне с Уэйном Гретцки: Овечкин забросил 600-ю шайбу в NHL

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Washington Capitals в NHL, забросил свою 600-ю шайбу за время карьеры в лиге. Об этом сам хоккеист рассказал на странице в Instagram.

«600! Так приятно было получить ее. Спасибо, моя команда, фанаты, и все, кто мне помогает. Как здорово оказаться в истории!», - написал хоккеист.

Чтобы забросить шесть сотен шайб, Овечкину пришлось сыграть менее тысячи матчей в составе NHL. Стоит отметить, что за всю вековую историю Национальной хоккейной лиги подобного успеха удавалось достигнуть только троим спортсменам, включая легендарного Уэйна Гретцки, Овечкин стал четвертым в этом ряду.