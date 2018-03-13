Биатлонистка Румянцева завоевала золото в гонке на 10 километров на Паралимпиаде-2018

Российская спортсменка Екатерина Румянцева завоевала очередное золото на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. На этот раз биатлонистка заняла первое место в индивидуальной гонке на 10 километров, передает ТАСС.

На треке Румянцева показала результат в 34 минуты 10 секунд, при этом она допустила только один промах. Серебро тоже досталось биатлонистке из России – Анна Миленина закончила гонку с результатом в 35 минут 30 секунд и двумя промахами.

Таким образом Екатерина Румянцева стала трехкратной паралимпийской чемпионкой. Ранее спортсменка уже принесла России две золотых награды – в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров и в гонке на 6 километров с раздельным стартом.