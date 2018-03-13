Женщина-трансгендер победила мужчину в бою по правилам MMA

Женщина-трансгендер Анн Вериату победила в своем дебютном поединке по правилам смешенных единоборств (MMA) против Раильсона Пайшау.

Как пишет MMA Fighting, первый в истории бразильского MMA бой женщины-трансгендера против мужчины прошел вечером в субботу в Манаусе. В ходе противостояния 21-летняя Вериату одержала победу по очкам. Поединок состоялся в весовой категории до 52 килограммов (суперлегкий вес).

«Уважаю себя только после боя с мужчиной. Это делает меня счастливой и придает сил для тренировок. Думаю, драться с женщинами — нечестно», — сказала Анн Вериату перед выходом на бой.

Вериату является обладателем коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. Она занимается единоборствами на протяжении 14 лет. Ранее спортсменка неоднократно одерживала победы в схватках с мужчинами по правилам джиу-джитсу.