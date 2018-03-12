Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Бразилией и Францией

Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав сборной России по футболу на контрольные матчи с Бразилией и Францией. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Бразилией (23 марта, Москва, 19.00 мск) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург, 18.50 мск) pic.twitter.com/y7k7Umjkfi — Сборная России (@TeamRussia) 12 марта 2018 г.

В национальную команду России вызваны 28 игроков. Отмечается, что в составе сборной возможны изменения.

Матч Россия — Бразилия состоится 23 марта в Москве, а матч Россия — Франция 27 марта в Санкт-Петербурге.