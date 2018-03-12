Экс-тренер ЦСКА Слуцкий подписал контракт с «Витессом»
Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий подписал контракт с футбольным клубом «Витесс» из Нидерландов.
Фото: Кирилл Брага / РИА новости
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом».
Соглашение рассчитано на два года и вступает в силу со следующего сезона, подготовкой команды к которому займется Слуцкий, сообщается на официальном сайте клуба в Twitter.
Российский специалист сменит в должности Хенка Фрейзера, который покинет пост по окончании сезона.
До этого тренер работал в английском «Халле», во втором по силе дивизионе английского чемпионата.
«Витесс» после 26-ти туров идет на шестом месте в чемпионате Нидерландов.