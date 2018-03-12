Россиянки Румянцева и Миленина победили на Паралимпиаде-2018 в лыжной гонке на 15 км

Российская спортсменка Екатерина Румянцева завоевала золото в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров среди стоячих спортсменок. Соревнования проходят в южнокорейском Пхенчхане.

Результатом Румянцевой стали 49 минут 37,6 секунды.

На втором месте также оказалась спортсменка из России Анна Миленина, которая отстала от победительница на 1 минуту 18,0 секунд.

Бронза досталась украинке Людмиле Ляшенко (+1 минута 29,0 секунд).

Таким образом, это золото стало для сборной России уже третьим на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что россиянки Румянцева и Миленина завоевали золотую и серебряную медали в биатлонной гонке на 6 км среди стоячих спортсменок на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане.