Стадионы-участники ЧМ-2018 показали из космоса

Видеоролик со снимками всех стадионов, которые примут матчи Чемпионата мира-2018, появился в Сети. Отмечается, что фотографии были сделаны испанским спутником из космоса.

Так, на кадрах можно увидеть спортивные арены из 12 городов России, в частности – Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Волгограда, Саранска, Калининграда, Самары, Екатеринбурга, Сочи и Ростова-на-Дону.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Российской Федерации с 14 июня по 15 июля. В матче открытия сборная России сразится с командой Саудовской Аравии, встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее сообщалось, что американский певец Джейсон Деруло на своей странице в YouTube выложил композицию Colors, которая станет станет официальным гимном чемпионата мира 2018 года по футболу.