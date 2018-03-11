Российские спортсмены выиграли золото и серебро Кубка Международного союза биатлонистов
Первое и второе место на подиуме заняли Александр Логинов и Алексей Слепов.
Фото: Christian Bier/ Wikipedia
Россияне празднуют успех на этапе Кубка Международного союза биатлонистов: золото в спринте завоевал Александр Логинов, уроженец Тюменской области, где и проходят соревнования.
Серебряная награда у еще одного российского спортсмена - Алексея Слепова, который уступил своему соотечественнику всего 1,5 секунды. Бронзовая награда досталась спортсмену из Германии.
Ранее, напомним, Логинов и Слепов, которые сейчас находятся на пике своей форме, были вынуждены пропустить Олимпиаду в Южной Корее. Комиссия МОК без каких-либо четких объяснений вычеркнула их фамилии из списка допущенных на соревнования атлетов.