Российские спортсмены выиграли золото и серебро Кубка Международного союза биатлонистов

Россияне празднуют успех на этапе Кубка Международного союза биатлонистов: золото в спринте завоевал Александр Логинов, уроженец Тюменской области, где и проходят соревнования.

Серебряная награда у еще одного российского спортсмена - Алексея Слепова, который уступил своему соотечественнику всего 1,5 секунды. Бронзовая награда досталась спортсмену из Германии.

Ранее, напомним, Логинов и Слепов, которые сейчас находятся на пике своей форме, были вынуждены пропустить Олимпиаду в Южной Корее. Комиссия МОК без каких-либо четких объяснений вычеркнула их фамилии из списка допущенных на соревнования атлетов.