Фанаты «Лилля» напали на футболистов после матча с «Монпелье»

Болельщики футбольного клуба «Лилль» после финального свистка в матче 29-го тура чемпионата французской Лиги 1 с «Монпелье» выбежали на поле и напали на игроков. Об этом сообщает ESPN.

Фанаты оказались недовольны и захотели обсудить ситуацию в агрессивной манере с игроками. Форварда «Лилля» Николя Пепе ударили в ногу, также пострадал защитник Адама Сумаоро.

Кроме того, болельщики выкрикивали оскорбления в адрес президента ФК Жерара Лопеса.

Отмечается, что матч закончился ничьей – «1:1», в результате чего «Лилль» занял предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.