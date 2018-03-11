Впервые в истории: российская фигуристка выполнила 2 прыжка в 4 оборота в одной программе

Российская спортсменка Александра Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей в произвольной программе два прыжка в четыре оборота.

Трусова на чемпионате мира среди юниоров выполнила четверной сальхов и четверной тулуп, который до нее на соревнованиях не исполняла ни одна женщина

За прокат 13-летняя спортсменка получила техническую оценку в 92,35 балла, что стало неофициальным мировым рекордом. В сумме за произвольную программу россиянка получила 153,49 балла, больше нее по новой судейской системе набирали только Алина Загитова и Евгения Медведева.

С таким результатом Александра Трусова одержала победу на чемпионате мира среди юниоров.