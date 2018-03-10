Месси показал первую фотографию новорожденного сына
У футболиста родился третий ребенок, вместе с супругой они уже воспитывают двух сыновей.
Фото: leomessi / Instagram
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси опубликовал в своем Instagram первую фотографию своего новорожденного третьего сына.
Лионель и его супруга Антонелла назвали малыша Чиро.
«Добро пожаловать, Чиро! Благодарю Бога за то, что все прошло успешно. У мамы и сына все отлично. Мы очень счастливы!», - подписал снимок спортсмен.
У Месси есть еще два сына – пятилетний Тьяго и двухлетний Матео.
Сообщается, что в связи с рождением ребенка, «Барселона» дала небольшой отпуск аргентинскому футболисту, поэтому он не выйдет в составе команды на ближайший матч «Ла Лиги» с «Малагой».