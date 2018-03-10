Месси показал первую фотографию новорожденного сына

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси опубликовал в своем Instagram первую фотографию своего новорожденного третьего сына.

Лионель и его супруга Антонелла назвали малыша Чиро.

«Добро пожаловать, Чиро! Благодарю Бога за то, что все прошло успешно. У мамы и сына все отлично. Мы очень счастливы!», - подписал снимок спортсмен.

У Месси есть еще два сына – пятилетний Тьяго и двухлетний Матео.

Сообщается, что в связи с рождением ребенка, «Барселона» дала небольшой отпуск аргентинскому футболисту, поэтому он не выйдет в составе команды на ближайший матч «Ла Лиги» с «Малагой».