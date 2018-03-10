Австралия, Польша и Япония могут присоединиться к бойкоту ЧМ-2018

Представители Великобритании призывают своих союзников отказаться от участия в чемпионате мира по футболу, если причастность Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери будет доказана.

По данным издания The Times, отказаться от поездки в Россию могут высокопоставленные чиновники и официальные лица Австралии, Польши и Японии.

Шестого марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018, если будет доказана причастность Москвы к инциденту в Солсбери. Если английская команда не приедет на соревнования в России, то она может быть отстранена от чемпионата мира в 2022 году, который пройдет в Катаре.

Пятого марта бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли на лавочке в парке города Солсбери с признаками отравления. Российские дипломаты потребовали от британских властей как можно скорее разобраться в этой ситуации и предоставить официальные данные расследования, поскольку в их отсутствие СМИ Великобритании активно занимаются спекуляциями на эту тему.