В Южной Корее открылась Паралимпиада

В Южной Корее прошло открытие зимних Паралимпийских игр. Церемония открытия продлилась без малого два часа, и получилась красочной.

Российские атлеты на приветственном параде прошли под паралимпийским флагом, знаменосцем был волонтер. На этих Играх наши спортсмены также как и на прошедшей недавно Олимпиаде выступят в нейтральном статусе.

Соревнования продлятся до 18 марта. Эта Паралимпиада установит новый рекорд по количеству участников: 567 атлетов из разных стран поборются за 80 комплектов наград в шести видах спорта. Спортсмены из Грузии, Таджикистана и КНДР - впервые будут участвовать в зимних Паралимпийских играх.

От России до Игр из-за допинговых нападок допустили только 36 атлетов. Они выступят в пяти видах программы: лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде и горных лыжах. Медальных планов перед российской сборной не ставили, но наши пообещали биться, что называется, «за себя и за того парня».