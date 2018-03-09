Слуцкий согласовал контракт c европейским клубом

Бывший тренер ЦСКА, «Халл Сити» и сборной России Леонид Слуцкий точно продолжит карьеру в Европе. Специалист согласовал детали контракта с голландским «Витессом».

Как уточняет местное издание De Telegraaf, в настоящее время стороны ждут разрешения на работу для Слуцкого от службы иммиграции. Технический директор команды Марк ван Хинтум официально подтвердил этот факт.

De Telegraaf в своей публикации, помимо прочего, обращает внимание на тот факт, что нынешний тренер «Витесса» Хэнк Фрейзер в ближайшее время уйдет в отставку из-за вмешательства в его работу со стороны руководства клуба. По аналогичной причине из «Витесса» пост покинул и предыдущий наставник Мо Аллах.

Клуб «Витесс» был основан в 1892 году и является одной из старейших футбольных команд Нидерландов.

Последним местом работы Слуцкого был «Халл Сити», выступающий в Чемпионшипе. Оттуда российского тренера уволили за неудовлетворительные результаты.