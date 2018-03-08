«Атлетико» разгромил «Локомотив» в 1/8 финала Лиги Европы

Мандридский «Атлетико» разгромил на своем поле московский «Локомотив» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу испанского клуба.

Первый мяч в ворота Гилерме забил на 22-й минуте полузащитник «Атлетико» Сауль. Испанец нанес убойный удар примерно с тридцати метров прямо в девятку, не оставив голкиперу железнодорожников шансов.

В начале второго тайма после отскока, оказавшийся первым на добивании Диего Коста не упустил возможность и удвоил преимущество испанского клуба.

Финальную точку в матче на 90-й минуте поставил Коке, который после прострела Хуанфрана в центр штрафной в касание пробил в дальний угол ворот «Локомотива».

Ответный матч пройдет в Москве на «РЖД Арене» 15 марта, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.