ЦСКА уступил «Лиону» на своем поле в 1/8 финала Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы московский ПФК ЦСКА уступил французскому «Лиону» на своем поле.

Единственный гол в матче забил бразильский защитник «Лиона» Марсело. После навеса на дальнюю штангу футболист выпрыгнул к мячу и нанес удар головой, отправив снаряд мимо Игоря Акинфеева в ворота армейцев.

Ответная встреча пройдет 15 марта в Лионе на «Стад де Люмьер». Матч начнется в 23:05 по московскому времени.