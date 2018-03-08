ЦСКА уступил «Лиону» на своем поле в 1/8 финала Лиги Европы
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу французского клуба.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы московский ПФК ЦСКА уступил французскому «Лиону» на своем поле.
Единственный гол в матче забил бразильский защитник «Лиона» Марсело. После навеса на дальнюю штангу футболист выпрыгнул к мячу и нанес удар головой, отправив снаряд мимо Игоря Акинфеева в ворота армейцев.
Ответная встреча пройдет 15 марта в Лионе на «Стад де Люмьер». Матч начнется в 23:05 по московскому времени.