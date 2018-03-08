Биатлонист Шипулин выиграл золото на Кубке мира и посвятил победу русским женщинам

Российский биатлонист Антон Шипулин победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в финляндском Контиолахти. Об этом сообщает «Чемпионат».

На момент поздравления спортсмен еще не одержал победу, однако пообещал посвятить выступление и возможное призовое место всем представительницам прекрасного пола.

«Хочу пожелать вам счастья, побольше улыбок, здоровья, чтобы в вашем доме был покой, уют и любовь. Если сегодня будет победа или призовое место, это выступление посвящаю всем женщинам, особенно нашим, русским», - сказал биатлонист.

Российский спортсмен справился с 10-километровой дистанцией за 23 минуты 51,6 секунды и не позволил себе ни одного промаха на огневых рубежах. Второе место занял выступающий за Латвию Андрей Расторгуев, бронзу завоевал француз Кантен Фийон-Майе.