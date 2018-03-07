Футбольные фанаты в прямом эфире захватили телеканал

Болельщики греческого футбольного клуба ПАОК захватили студию государственного телеканала ERT3 в Салониках во время вечернего выпуска новостей, сообщает efsyn.gr.

Инцидент произошел во вторник, 6 марта, из-за технического поражения, засчитанного клубу в мачте с «Олимпиакосом». Во время встречи фанаты ПАОКа бросили в тренера команды противника рулон с лентой для кассовых аппаратов.

Оскара Гарсию пришлось госпитализировать, а арбитр принял решение об отмене встречи. ПАОКу было засчитано поражение и назначен штраф.

Болельщики посчитали это несправедливым и отправились на телевидение, чтобы заявить о своем недовольстве. Полсотни фанатов вторглись в студию и потребовали зачитать их обращение, в котором назвали ситуацию «крупнейшим скандалом в истории спорта».

После того, как ведущий выполнил их требование, они покинули студию.

Руководство ERT осудило вторжение болельщиков и назвало происшествие «глубоко антидемократическим актом», не соответствующим спортивному духу.