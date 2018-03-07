Братья Березуцкие завершили карьеру в сборной России по футболу

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Василий Березуцкий сообщил, что он и его брат Алексей больше не будут играть в сборной России. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

По словам Василия Березуцкого, решение о приостановке выступлений за национальную команду он принял в прошлом году и сосредоточиться на игре в составе ЦСКА. На ЧМ-2018, который пройдет в России, они не сыграют.

«Сейчас, когда до чемпионата мира осталось всего три месяца и фактически только мартовский сбор с контрольными играми против Бразилии и Франции, считаю, что нужно четко сказать о том, что я, а также мой брат Алексей, завершаем выступления за национальную команду», - сказал 35-летний футболист.

Березуцкие выступали в составе сборной России с 2003 года. Василий сыграл 101 матч за российскую команду, Алексей провел 58 игр.