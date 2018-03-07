Авербух рассказал о предстоящей Евгении Медведевой операции

Российская фигуристка, серебряный призер ОИ-2018 Евгения Медведева имеет травму, поэтому, возможно, ей понадобится операция на ноге. Об этом рассказал олимпийский медалист и заслуженный мастер спорта РФ, фигурист Илья Авербух, пишет «Спорт-Экспресс».

По его словам, спортсменка ждет результатов анализов, чтобы понять, нужна ли ей операция.

«Она сейчас проходит анализы по поводу травмы. Ее очень беспокоит нога. Она ждет результатов анализов, и после них уже можно сделать вывод. Возможно, Жене нужна будет операция, чтобы готовиться дальше», - отметил хореограф.

Авербух добавил, что в ближайшее время будет принято решение о выступлении Медведевой на чемпионате мира в Милане. По его словам, тренер и спортсмен примут решение примерно через неделю.

«Медведева сделала углубленное медицинское обследование, результаты которого будут у нее и ее тренера Этери Тутберидзе в ближайшее время. Только тогда и будет известно, поедет Медведева в Милан или нет», - заключил фигурист.

Напомним, фигуристка Евгения Медведева завоевала серебро на Олимпийских играх в Пхенчхане в одиночной короткой программе танцев на льду. Спортсменка установила рекорд, который почти сразу побила россиянка Алина Загитова.