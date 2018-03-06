IAAF продлила отстранение ВФЛА

Российским легкоатлетам могут запретить участвовать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Об этом сообщил представитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций IAAF Руне Андерсен, пишет BBC.

По его словам, IAAF может ужесточить санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Во вторник Ассоциация продлила отстранение ВФЛА. Решение было принято на заседании совета IAAF, которое прошло по итогам зимнего чемпионата мира в британском Бирмингеме. Сообщается, что если российская сторона не выполнит оставшиеся два пункта дорожной карты восстановления организации, спортсменам из РФ грозит полное отсранение от соревнований.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что Федерация намерена обсудить c IAAF возможный запрет на выступление россиян даже под нейтральным флагом.