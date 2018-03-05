Тутберидзе прокомментировала информацию об уходе от нее Медведевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла появившуюся в СМИ информацию, что Евгения Медведева ушла от нее к другому специалисту и вообще задумалась о том, чтобы начать выступления за другую страну.

«И я, и Медведева слышим это впервые от вас», - отметила Тутберидзе на вопрос журналиста «Спорт-Экспресс».

Евгения Медведева тоже опровергла эту информацию и заявила, что такие сообщения ее «ввели в ступор». Она попросила успокоиться и «не выдумывать то, чего нет».

«Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!» - приводит слова Медведевой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

В самой Федерации считают, что подобная «фейковая» информация появилась не просто так, а чтобы дестабилизировать обстановку среди российских фигуристов в преддверии чемпионата мира в Милане.