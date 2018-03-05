На время ЧМ-2018 Жозе Моуринью присоединится к команде RT

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью присоединится к команде телеканала RT во время ЧМ–2018 в Российской Федерации. Моуринью был удостоен звания «Тренер года» по версии FIFA и возглавлял ведущие мировые футбольные клубы в испанской Ла Лиге («Реал Мадрид»), Английской премьер-лиге («Челси»), португальской Примейра Лиге («Порту») и итальянской Серии А («Интер»). Во время чемпионата мира 2018 года тренер будет делиться своим экспертным мнением, а также знаниями в футболе со зрителями телеканала RT. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Я очень рад, что стал частью команды RT. С нетерпением жду начала чемпионата мира, который пройдет этим летом в России, и буду с удовольствием делиться своими мыслями о ходе матчей», – заявил Моуринью.

Напомним, в 2010 году он был удостоен звания «Тренер года» по версии FIFA. Федерация футбола Португалии признала Моуринью лучшим португальским тренером века, а UEFA включил его в топ десяти величайших тренеров с момента основания организации в 1954 году. С 2003 по 2012 год тренер выигрывал как минимум один крупный турнир по футболу в год.

«Продолжаем собирать на RТ dream team. Теперь у нас есть тренер», – сказала главред Russia Today Маргарита Симоньян.

Отмечается, что Моуринью прибудет в Москву для того, чтобы принять участие в спецвыпусках канала, которые посвящены ЧМ-2018, а также делиться со зрителями прогнозами результатов матчей турнира и экспертным мнением.

Ранее к команде RT присоединился вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель. Вместе с ним футбольный клуб пять раз становился чемпионом Английской премьер-лиги и три раза получал Кубок Англии. Петер Шмейхель будет вести авторскую программу на канале, в ней он будет рассказывать о важных мировых событиях в футболе, а также посетит города России, в которых будет проходить чемпионат.

Также RT запустил мультимедийный специальный проект, который посвящен чемпионату мира 2018 года. Посетители сайта, доступного на русском, испанском, английском и арабском языках, могут найти расписание матчей, турнирные таблицы, составы команд. Кроме того, пользователям будут доступны новости и эксклюзивные интервью со звездами спорта.