Хоккей с шайбой предложили сделать летним видом спорта

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн предложил проводить хоккейный турнир на летних Олимпийский играх. Об этом пишет Sportsnet.

«Хоккей дебютировал на Олимпиаде в 1920 году — на летних Играх. Нужно будет поговорить с хоккеистами, но, думаю, они скажут, что хотят играть. Я готов их поддержать», — сказал Беттмэн.

По словам комиссара НХЛ, разговоры о проведении хоккея на летней Олимпиаде вызывали только насмешку у представителей МОК, однако сейчас ситуация изменилась.

Напомним, на ОИ-2018 в Пхенчхане не было игроков НХЛ, поскольку лига отказалась отпускать спортсменов в Южную Корею, так как МОК не компенсировал бы НХЛ финансовые потери от участия их в Олимпиаде. По словам Бэттмэна, это было правильное решение.