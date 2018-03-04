Емельяненко нокаутировал соперника за три минуты

Российский тяжеловес Александр Емельяненко нокаутировал поляка Шимона Байора в главном поединке турнира «Битва на Волге 3» за три минуты.

Россиянин сначала потряс соперника, после чего провел успешное добивание, вынудив рефери остановить бой.

Соревнования проходили в Тольятти, информирует «СЭ».

Для российского бойца эта победа стала третьей подряд, одержанной досрочно.