Названа причина смерти футболиста Астори - СМИ

Итальянские СМИ назвали возможную причину смерти 31-летнего капитана «Фиорентины» Давиде Астори.

«В этой ситуации мы считаем, что игрок умер из-за проблем с сердцем естественного характера. Странно, что такое произошло с профессионалом, которого внимательно обследовали. Никаких тревожных знаков не было», - приводит «СЭ», со ссылкой на местные СМИ, слова прокурора Удине Антонио Де Николо.

Ранее сообщалось, что Астори ушел из жизни в возрасте 31 года в городе Удине перед матчем с «Удинезе». Эта встреча и все остальные сегодняшние матчи серии А отменены.

По имеющейся информации, капитан «Фиорентины» умер во сне в своем гостиничном номере. У него осталась двухлетняя дочь Николь.

На счету Астори 14 матчей в составе национальной сборной.