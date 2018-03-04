FIFA выразила соболезнования в связи со смертью футболиста Астори
Международная федерация футбола соболезнует скоропостижной смерти капитана «Фиорентины» 31-летнего Давиде Астори.
Фото: Matteo Ciambelli / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
В Италии перед матчем футбольного чемпионата с «Удинезе» на 32-м году жизни умер капитан «Фиорентины» Давиде Астори.
FIFA на своей странице в Twitter выразила свои соболезнования.
Ранее сообщалось, что Астори ушел из жизни в возрасте 31 года. Матч с «Удинезе» и все остальные сегодняшние встречи серии А отменены.
По предварительным данным, капитан «Фиорентины» умер во сне в своем гостиничном номере. У него осталась двухлетняя дочь Николь.
На счету Астори 14 матчей в составе сборной Италии.