FIFA выразила соболезнования в связи со смертью футболиста Астори

В Италии перед матчем футбольного чемпионата с «Удинезе» на 32-м году жизни умер капитан «Фиорентины» Давиде Астори.

FIFA на своей странице в Twitter выразила свои соболезнования.

Ранее сообщалось, что Астори ушел из жизни в возрасте 31 года. Матч с «Удинезе» и все остальные сегодняшние встречи серии А отменены.

По предварительным данным, капитан «Фиорентины» умер во сне в своем гостиничном номере. У него осталась двухлетняя дочь Николь.

На счету Астори 14 матчей в составе сборной Италии.