Российский лыжник Большунов стал вторым на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Россиянин проиграл 9,1 секунды победителю гонки представителю Казахстана Алексею Полторанину, который преодолел дистанцию за 33 минуты 11,9 секунды, сообщает «СЭ».

Третьим с отставанием от лидера в 20,9 секунды стал Ийво Нисканен из Финляндии.

Из представителей России в десятку лучших смог также попасть Алексей Червоткин, занявший восьмое место.