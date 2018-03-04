Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, победив Михалкина

Российский боксер Сергей Ковалев победил соотечественника Игоря Михалкина техническим нокаутом в седьмом раунде и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Об этом пишет «Р-Спорт».

Бой прошел в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Ковалев превосходил соперника в классе, поэтому его победа была вопросом времени. В пятом раунде Михалкин едва не упал и получил рассечение на носу. В шестом раунде кровь стала заливать ему глаза. За 36 секунд до окончания седьмого раунда врач порекомендовал остановить поединок.

Таким образом, Сергей Ковалев защитил пояс, завоеванный в ноябре 2017 года.

Отмечается, что 34-летнего Ковалева эта победа стала 32-й (28-ая нокаутом) в карьере при двух поражениях и одной ничьей. Михалкин же на профессиональном ринге проиграл во второй раз, одержав 21 победу (девять из которых – нокаутом).