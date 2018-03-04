Праздник олимпийцев: фигуристы показали в Москве эксклюзивное шоу

Завоевавшие в Корее золото и серебро одиночники и пары откатали свои номера на российском льду – во Дворце «Мегаспорт» устроили показательные выступления. В них приняли участие также чемпионы прошлых лет.

На трибунах не было свободных мест. Грандиозный праздник, посвященный чествованию Олимпийской сборной по фигурному катанию собрал под сводами ледового дворца более 12 тысяч зрителей и стал настоящим подарком, для тех, кто с замиранием сердца следил за выступлениями наших спортсменов.

«Это, конечно, абсолютный подарок всем болельщикам, всем тем, кто поддерживал нашу команду и состава участников, по титулам, по значимости, в мире аналогов такому шоу не существует, оно абсолютно эксклюзивно. Вряд ли еще удастся собрать всех вот так воедино», - отметил режиссер гала-шоу «Праздник олимпийцев. Чемпионы — Москве» Илья Авербух.

Шоу как летопись побед русской школы фигурного катания в веренице красивейших номеров, каждый из которых символизирует достижения отечественных фигуристов. От первой золотой медали Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова в Инсбруке, до триумфа Алины Загитовой и Евгении Медведевой в Корее.

Триумфаторы Олимпиады в Пхенчхане и прославленные фигуристы прошлых лет показали номера, олимпийские программы и знаменитые постановки, вошедшие в золотой фонд мирового фигурного катания. Вся история самого красивого вида спорта в одной программе.

На льду оказался весь свет российского фигурного катания: Алексей Ягудин, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Аделина Сотникова и, конечно, главные звезды вечера, которых трибуны приветствуют стоя. Алина Загитова исполнила произвольную программу «Дон Кихот», принесшую ей олимпийское золото в Корее, а Евгения Медведева подготовила изумительный номер вместе с Полиной Гагариной.

После выступления олимпийцев ждал приятный сюрприз, министр спорта Павел Колобков вручил почетные знаки заслуженных мастеров спорта и благодарности фигуристам, завоевавшим медали на Олимпиаде-2018 и пожелал всем хорошенько отдохнуть, впрочем недолго, уже совсем скоро спортсменам предстоит защищать цвета российского флага на чемпионате мира в Милане.