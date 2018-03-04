Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Праздник олимпийцев: фигуристы показали в Москве эксклюзивное шоу

Валентин Гвоздев
08:06 04.03.2018
Московские любители фигурного катания смогли вживую увидеть программы российских олимпийцев, за которых болели, сидя у телевизора.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Завоевавшие в Корее золото и серебро одиночники и пары откатали свои номера на российском льду – во Дворце «Мегаспорт» устроили показательные выступления. В них приняли участие также чемпионы прошлых лет. 

На трибунах не было свободных мест. Грандиозный праздник, посвященный чествованию Олимпийской сборной по фигурному катанию собрал под сводами ледового дворца более 12 тысяч зрителей и стал настоящим подарком, для тех, кто с замиранием сердца следил за выступлениями наших спортсменов. 

«Это, конечно, абсолютный подарок всем болельщикам, всем тем, кто поддерживал нашу команду и состава участников, по титулам, по значимости, в мире аналогов такому шоу не существует, оно абсолютно эксклюзивно. Вряд ли еще удастся собрать всех вот так воедино», - отметил режиссер гала-шоу «Праздник олимпийцев. Чемпионы — Москве» Илья Авербух.

Шоу как летопись побед русской школы фигурного катания в веренице красивейших номеров, каждый из которых символизирует достижения отечественных фигуристов. От первой золотой медали Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова в Инсбруке, до триумфа Алины Загитовой и Евгении Медведевой в Корее. 

Триумфаторы Олимпиады в Пхенчхане и прославленные фигуристы прошлых лет показали номера, олимпийские программы и знаменитые постановки, вошедшие в золотой фонд мирового фигурного катания. Вся история самого красивого вида спорта в одной программе.

На льду оказался весь свет российского фигурного катания: Алексей Ягудин, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Аделина Сотникова и, конечно, главные звезды вечера, которых трибуны приветствуют стоя. Алина Загитова исполнила произвольную программу «Дон Кихот», принесшую ей олимпийское золото в Корее, а Евгения Медведева подготовила изумительный номер вместе с Полиной Гагариной. 

После выступления олимпийцев ждал приятный сюрприз, министр спорта Павел Колобков вручил почетные знаки заслуженных мастеров спорта и благодарности фигуристам, завоевавшим медали на Олимпиаде-2018 и пожелал всем хорошенько отдохнуть, впрочем недолго, уже совсем скоро спортсменам предстоит защищать цвета российского флага на чемпионате мира в Милане. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Первые за пределами Земли: уникальные космические рекорды
Дата04.03.2018, 10:37
Первые за пределами Земли: уникальные космические рекорды
Экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработали групповые полеты в Калининградской области
Дата04.03.2018, 02:53
Экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработали групповые полеты в Калининградской области
Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, победив Михалкина
Дата04.03.2018, 08:35
Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, победив Михалкина
Сергей Шойгу сыграл с Фетисовым против команды Северного флота в Мурманской области
Дата04.03.2018, 07:19
Сергей Шойгу сыграл с Фетисовым против команды Северного флота в Мурманской области
Стратегический комплекс «Авангард» запущен в серийное производство – источник
Дата04.03.2018, 05:56
Стратегический комплекс «Авангард» запущен в серийное производство – источник
Штурм острова Корфу: день, когда даже Суворов пожалел, что он не мичман
Дата03.03.2018, 10:18
Штурм острова Корфу: день, когда даже Суворов пожалел, что он не мичман
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
11:43 В стране и мире
Видео
Очевидцы сняли на видео пролетевший над Уралом суперболид
09:30 В стране и мире
Видео
На Москву обрушился мощнейший снегопад за последние 68 лет
08:18 В стране и мире
СМИ рассказали о секретном полигоне, где солдаты США обучают украинских военных
05:33 В стране и мире
В Минобороны Украины рассказали о численности ВСУ
04:01 В стране и мире
Россия спасает Европу от аномальных морозов – СМИ
События дня
События дня
Олимпиада-2018
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Назван предельный срок службы iPhone
Назван предельный срок службы iPhone
При помощи смартфона открыли «портал в другой мир» Видео
При помощи смартфона открыли «портал в другой мир»
Математик из США рассчитал «дату начала третьей мировой войны»
Математик из США рассчитал «дату начала третьей мировой войны»
Разъяренный тигр напал на медведя на глазах у шокированных туристов Видео
Разъяренный тигр напал на медведя на глазах у шокированных туристов
Летчики ВТА совершают посадку на заснеженный грунт: видео Видео
Летчики ВТА совершают посадку на заснеженный грунт: видео
Подводный монстр поразил пользователей Сети: видео Видео
Подводный монстр поразил пользователей Сети: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.