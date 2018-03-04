Олимпийская чемпионка Загитова получила знак заслуженного мастера спорта

Министр спорта Павел Колобков вручил фигуристам из России, которые завоевали медали Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, знаки заслуженных мастеров спорта РФ. Также спортсмены получили грамоты с благодарностями.

Церемония награждения состоялась во время шоу олимпийцев «Чемпионы - Москве», сообщает ТАСС.

Почетные знаки заслуженных мастеров спорта России получили олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также серебряные призеры командного тура Михаил Коляда, Наталья Забияко и Александр Энберт.

«Сегодня тот редкий вечер, когда удалось собраться всей команде, ведь скоро вы все разъедетесь по разным городам, кто-то на каникулы, кто-то - на сборы, а многие из вас под российским флагом представят нашу страну на чемпионате мира в Милане», - сообщил Колобков в своем выступлении.

Также министр спорта выразил благодарность спортсменам за выступление на ОИ-2018 и отдельно отметил работу их тренеров.

Грамоты с благодарностью получили серебряные призеры командного турнира Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, а также двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева и тренеры сборной Этери Тутберидзе, Нина Мозер и Александр Жулин.

На ОИ-2018 фигуристы из России завоевали серебро командного турнира, а также золото и серебро в женском одиночном катании.

Чемпионкой Игр-2018 стала Алина Загитова, а серебряным призером стала Евгения Медведева.