Россиянка Шмелева завоевала серебро на ЧМ по велотреку

Российская спортсменка Дарья Шмелева заняла второе место на чемпионате мира по велотреку в гонке на 500 м с места. Результатом россиянки стали 33,237 секунды.

Первое место досталось немецкой спортсменке Мириам Вельте – 33,150 секунды. Бронзу завоевала голландка Элис Лигтле, которая показала результат 33,484 секунды.

Шмелева ранее завоевала серебро в командном спринте на Олимпийских играх 2016 года, которые проходили в Рио-де-Жанейро. Вместе с тем, она является трехкратной чемпионкой мира, а также четырехкратной чемпионкой Европы.

На ЧМ-2018 Шмелевой удалось завоевать бронзу в командном спринте с Анастасией Войновой.

Чемпионат мира проходит в голландском городе Апелдорне. Он завершится 4 марта, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что спортсменка из России Анжелика Сидорова завоевала серебро на ЧМ в прыжках с шестом.