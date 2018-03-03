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Введение видеоповторов сделает судейство справедливым - эксперт

Константин Тигров
21:15 03.03.2018
На предстоящем чемпионате мира по футболу, который состоится летом этого года в России, впервые будет использована практика видеоповторов.
Фото: Bernd Thissen / dpa / Globallookpress

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матчей ЧМ-2018.

Это решение принято на ежегодном общем собрании IFAB, ответственного за изменение правил игры, под председательством президента FIFA Джанни Инфантино, который его и озвучил.

Функционер  ранее неоднократно выражал уверенность, что система VAR будет использована на чемпионате мира 2018 года.

Футбольный эксперт Евгений Ловчев в комментарии радио «Звезда» высказал мнение, что введение системы видеоповторов сделает судейство на чемпионате мира более справедливым.

«Раньше я говорил, что это будет задерживать игру. Ничего это не будет задерживать. Там кто-то просматривает и говорит, пенальти есть или там «вне игры». Знаете, я в своей жизни сталкивался с таким количеством несправедливости. И когда во время ЧЕ в Польше и на Украине четвертый и пятый судья, которые за воротами, не видят, что мяч находится в полуметре за линией ворот, то это или специально это не видят или человек слепой какой-то. Ошибок меньше будет», - считает Ловчев.

Впервые видеоповторы были опробованы на Кубке конфедераций по футболу, который прошел с 17 июня по 2 июля в Российской Федерации. Он завершился победой сборной Германии.

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