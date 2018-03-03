«Зенит» вдевятером сыграл дома вничью с «Амкаром»

Матч «Зенит» - «Амкар команды заканчивали в неполных составах из-за удалений. Встреча завершилась со счетом 0:0.

На 67-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 94-й минуте с поля был удален защитник хозяев Доменико Кришито, сообщает «СЭ».

В составе гостей на 96-й минуте второе предупреждение получил защитник Николай Зайцев.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и не сколько раз приостанавливалась во втором тайме из-за фанатов хозяев.

«Зенит» в чемпионате России занимает третье место, набрав 38 очков, и уступая набравшему столько же баллов ЦСКА по дополнительным показателям. «Амкар» с 22 очками расположился на 13-м месте.

Лидирует в первенстве РФПЛ московский «Локомотив» с 45-ю баллами.