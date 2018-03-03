Российский биатлонист Василий Томшин завоевал золото среди юниоров в Эстонии

Российский спортсмен Василий Томшин завоевал золото в спринтерской гонке на чемпионате мира юниоров по биатлону в городе Отепя (Эстония), сообщает OAsport.

Биатлонист прошел дистанцию в десять километров без единого промаха на огневых рубежах за 25 минут 1,8 секунды. Серебро соревнований ушло французскому спортсмену Мартену Перрилле Боттоне (1 промах, +20,5 секунды). Бронза у норвежца Сверре Далена Аспенеса (2 промаха; +29,4).

Кроме Томшина, в десятку лучших попал россиянин Вадим Истамгулов с двумя промахами (+52,9), он стал восьмым.