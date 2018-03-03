Чемпионку мира по легкой атлетике Ласицкене встретили в Москве с цветами

Цветами, флагами и аплодисментами и флажками ЦСКА встретили в московском Шереметьево победительницу Чемпионата мира по легкой атлетике в помещении Марию Ласицкене.

Спортсменка с удовольствием фотографировалась с поклонниками и гордо демонстрировала золотую медаль, которую она завоевала в британском Бермингеме. Ласицкене, единственная среди женщин, преодолела планку на высоте 2 метра 1 сантиметр. Это победа в карьере легкоатлетки уже 38-ая по счету.

«Прекрасная встреча, благодарна людям за то, что в столь поздний час приехали. Я не сомневалась, что поддержка будет, это очень приятно и важно для нас, настроение стало еще лучше. Когда такая атмосфера, очень важно постоянно где-то искать позитив. Поддержка и друзей, и незнакомых людей греет душу», - отметила чемпионка.

Мария Ласицкене неоднократно становилась чемпионкой мира и чемпионкой Европы. В последнее время из-за санкций на международных соревнованиях Ласицкене была вынуждена выступать под нейтральным флагом. В России она представляет клуб ЦСКА, и у нее есть армейское звание – старший лейтенант.