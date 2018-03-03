Российский велогонщик Евтушенко завоевал бронзу на ЧМ по велоспорту на треке

Россиянин Александр Евтушенко стал третьим в индивидуальной гонке на чемпионате мира по велоспорту на треке.

Российскому спортсмену удалось вырвать бронзу у британца Чарли Танфилда. Российский велогонщик, таким образом, обновил рекорд РФ в данной дисциплине.

Результатом заезда Евтушенко стали 4 минуты 14,724 секунды. При этом время Танфилда составило 4 минуты 15,930 секунд.

Первое место занял итальянец Филиппо Ганна. Его результатом стали 4 минуты 13,607 секунд.

Серебро досталось спортсмену из Португалии Иво Оливейру, время которого составили 4 минуты 15,428 секунд.

Евтушенко ранее завоевал бронзу на чемпионате Европы-2017 в командной гонке преследования. Вместе с тем, российский спортсмен трижды становился чемпионом России в индивидуальной гонке в возрастной категории до 23 лет.

На турнире для спортсменов из России эта медаль стала уже второй – ранее Анастасия Войнова и Дарья Шмелева заняли третье место в командном спринте.

Чемпионат мира проходит в голландском городе Апелдорн. Он завершится уже 4 марта, сообщает ТАСС.