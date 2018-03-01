Российские хоккеисты выступили с предложением Путину

Президент России Владимир Путин вручил в Кремле на торжественном приеме госнаграды победителям и призерам Олимпиады-2018. Путин поздравил спортсменов с успешным выступлением на Олимпиаде и вручил государственные награды - ордена Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Обращаясь к спортсменам, Путин особенно поблагодарил их за стойкость и проявленный характер.

«Мы слышали, как наши хоккеисты пели гимн. Вам спасибо и за это отношение к стране. И за дело, которому вы посвятили свою жизнь. Миллионы людей радуются вашим победам, не меньше, чем вы. Я вас с этим поздравляю», - сказал Путин.

Хоккеисты подарили Путину футболку и сами выступили с предложением.

- Владимир Владимирович, есть ребята, многие не попали сюда. Можно ли встретиться еще раз? – предложили хоккеиты.- Поиграем, если вы меня не покалечите, – в шутку ответил Путин.

После приема в Кремле олимпийцам вручили подарки - новые белые внедорожники.