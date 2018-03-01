Овечкин занял пост советника гендиректора московского «Динамо»

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин занял пост советника генерального директора московского хоккейного клуба «Динамо».

Овечкин играл за «бело-голубых» в 2001-2005 годах, а также в локаутный сезон-2012/13, сообщает РИА Новости.

В течение семи лет, с 2010 по 2017 годы, Овечкин являлся советником президента «Динамо». Клуб занимает девятое место в Западной конференции КХЛ.

С лета 2017 года пост генерального директора «Динамо» занимает Сергей Федоров.

Ранее Овечкин рассказал, что за океаном тоже болели за сборную России по хоккею, которая играла в финале Олимпиады с Германией.