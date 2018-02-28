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Террористы помешали выходу мирных жителей из Восточной Гуты

Наталья Жуковская
20:17 28.02.2018
За сутки террористы выпустили по жилым кварталам 13 мин, в результате чего были разрушены дома, есть пострадавшие среди мирного населения.
Террористы помешали выходу мирных жителей из Восточной Гуты
Фото: Samer Bouidani dpa / Globallookpress

В среду, 28 февраля мирные жители не смогли покинуть район Восточной Гуты в Сирии из-за атак боевиков вооруженных формирований, прежде всего, группировки «Джейш аль-Ислам» (запрещена в России), которая контролирует район, прилегающий к контрольно-пропускному пункту Мухайям Аль-Вафедин, сообщил в ходе регулярного брифинга генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он напомнил, что накануне Совбез ООН принял резолюцию 2401, по которой на всей территории Сирии установлен 30-дневный режим прекращения боевых действий. Евтушенко уточнил, что Центр по примирению ведет мониторинг обстановки и соблюдения режима прекращения огня. Отмечается, что на территориях провинций Алеппо, Латакия и Деръа боевые действия продолжаются из-за террористов различных вооруженных группировок.

Однако, особую озабоченность вызывает крайне напряженная обстановка в Восточной Гуте.

«С 27 февраля по поручению Президента России здесь организована гуманитарная операция по обеспечению безопасного выхода мирных жителей, а также эвакуации больных и раненых. Для этого ежедневно с 9.00 до 14.00 местного времени вводится "гуманитарная пауза"»,

- сообщил Евтушенко.

Он отметил, что в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин по-прежнему функционирует гуманитарный коридор. В готовности находятся пункт приема беженцев и медпункт в населенном пункте Эддуэр. Есть весь необходимый транспорт и дежурные бригады скорой помощи. Центр по примирению продолжает информирование населения по всем доступным каналам.

Однако и в среду, во второй день введения гумпаузы, выход мирных жителей из Восточной Гуты не состоялся. По словам Евтушенко, девять жителей города были ранены, в числе которых трое детей.

По информации Сирийского Арабского Красного Полумесяца, с началом действия гуманитарного коридора количество сообщений от жителей Восточной Гуты значительно увеличилось.

Люди жалуются на острую нехватку продуктов питания и медикаментов. По словам обратившихся за помощью к Сирийском Арабскому Полумесяцу боевики не выпускают их из опасной зоны, изымают личный автотранспорт, запрещают пользоваться радио, телевидением и сотовой связью. За любые попытки выйти из Восточной Гуты угрожают убийством.

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