Путин наградил Орденом Дружбы Загитову и Медведеву

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил госнаграды призерам и победителям XXIII Зимних Олимпийских игр.

Орденами Дружбы были награжданы фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, а также вся сборная России по хоккею, завоевавшая золото Олимпиады-2018, лыжники Александр Большунов и Денис Спицов.

На Олимпиаде в Пхенчхане россияне завоевали 17 медалей, из них две золотые - в фигурном катании и хоккее, шесть серебряных и девять бронзовых.