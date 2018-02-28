Путин наградил Орденом Дружбы Загитову и Медведеву
В короткой программе Алина Загитова перебила мировой рекорд Олимпиады, который за десять минут до этого установила Евгения Медведева.
Фото: Paul Kitagaki Jr. / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Президент России Владимир Путин в Кремле вручил госнаграды призерам и победителям XXIII Зимних Олимпийских игр.
Орденами Дружбы были награжданы фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, а также вся сборная России по хоккею, завоевавшая золото Олимпиады-2018, лыжники Александр Большунов и Денис Спицов.
На Олимпиаде в Пхенчхане россияне завоевали 17 медалей, из них две золотые - в фигурном катании и хоккее, шесть серебряных и девять бронзовых.