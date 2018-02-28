В ОКР подтвердили информацию о восстановлении членства в МОК

В ОКР заявили, что организация полностью восстановлена в правах Международным Олимпийским комитетом.

«Пришло письмо из МОК, касающееся восстановления ОКР в правах… В письме написано, что МОК может подтвердить, что все остальные результаты членов Олимпийской делегации спортсменов из России являются отрицательными… Следовательно, временное отстранение ОКР будет считаться снятым, как только организация, проверяющая тесты, подтвердит отсутствие нарушения правил членами ОАР, и немедленно вступает в силу. Это означает, что ОКР может снова пользоваться всеми правами», - заявил Жуков.