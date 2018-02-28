Стало известно, что станет талисманом следующей Олимпиады

Официальными талисманами летней Олимпиады и Паралимпиады 2020 года в Токио выбраны стилизованные фигурки в стиле японского аниме с синим и розовым клетчатым узором. О таком решении объявил специальный совет при оргкомитете Игр.

Выбор сделан на основе результатов голосования, проведенного среди учеников более 16 тысяч японских начальных школ, сообщает ТАСС.

Отмечается, что подобный способ выбора талисмана Игр применялся впервые в истории олимпийского движения. Среди двух тысяч предложенных талисманов лидировали созданные по мотивам современной анимации.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября.