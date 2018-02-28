Украинский спортсмен рассказал, зачем завернул российского атлета в свой флаг на ОИ-2018

Украинский спортсмен Александр Абраменко рассказал, что на пьедестале на Играх в Пхенчхане они обнялись с российским атлетом Ильей Буровым. На церемонии награждения ОИ-2018 чемпион Абраменко обнял россиянина, завернув его во флаг Украины.

Абраменко рассказал, что спортсмены поддержали друг друга в порыве сильных душевных эмоций, и в этот момент политика для них была не важна, сообщает «Укринформ».

«Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем», — сказал украинский атлет.

Абраменко стал олимпийским чемпионом в дисциплине лыжная акробатика. Буров занял третье место, а на втором оказался китаец Цзя Цзунъян.