В федерации керлинга России рассказали о дальнейшей судьбе Крушельницкого

Президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что расследованием по делу Крушельницкого в данный момент занимается СК России, а федерация просто оказывает содействие ведомству.

«Мы не наделены такими полномочиями - расследовать, мы должны оказывать содействие, собирать информацию и предоставлять профессиональным специализированным органам. Однозначно мы будем идти до конца, для нас это значит, что мы будем добиваться оправдания нашего бронзового призера Александра Крушельницкого. Для нас совершенно очевидно, что ни он, ни Анастасия (Брызгалова – прим. ред.) не виновны в этом скандале», - сказал Свищев.

По его словам, задача ведомства, сейчас доказать невиновность спортсменов. Поэтому России дают время в Международной федерации керлинга (WCF). Там пока слушания по дисквалификации не назначены. Спортсменов отстранили временно.

«Мы должны собрать доказательства неоспоримые в его поддержку и выходить на комиссию WCF, которая примет решение виновен или невиновен наш спортсмен», - добавил глава федерации.

Сейчас юристы и другие эксперты работают, все специалисты найдены и работают в тесном контакте, подчеркнул Свищев.

По его словам, мельдоний мог попасть в кровь спортсмена только в Японии, так как в России он был всего один день, где 22 февраля сдал отрицательную пробу. Он отметил, что круг людей, которые были с ним, достаточно узок, поэтому нужно просто разобраться, тем более что федерации керлинга России все оказывают содействие.

«Судьбу его мы проговорили с ним. Он будет заниматься сбором доказательной базы, и мы будем минимизировать его возможную дисквалификацию. Одновременно с этим надо тренироваться и не вешать нос. Он подчеркнул, что расставаться со спортом не планирует», - подвел итог глава федерации керлинга России.

Александра Крушельницкого после того, как он в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу Олимпиады-2018, обвинили в употреблении допинга (мельдония). Пару лишили медалей.