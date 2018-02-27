Золото выиграла команда России: глава ОКР поздравил российских хоккеистов с победой на ОИ-2018

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поблагодарил от имени ОКР российских спортсменов за то, что они приняли решение поехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Жуков также обратился со словами благодарности к болельщикам, поддерживавшим атлетов из РФ.

«Нам нужна была ваша поддержка и, я думаю, что вся страна была у телевизоров и все болели за наших. Давайте еще раз поздравим наших спортсменов», - сказал Александр Жуков в столичном аэропорту Шереметьево, где журналисты и болельщики встречали российских спортсменов, вернувшихся из Пхенчхана.

По словам главы ОКР, многие сомневались в необходимости ехать на Игры в Пхенчхан.

«Но сейчас, я думаю, нет ни одного человека, который бы сомневался в том что золото выиграла хоккейная команда России, а не какая-нибудь другая», - сказал Жуков, комментируя победу российских хоккеистов на Олимпийских играх-2018.

Напомним, болельщики и журналисты встретили российских олимпийцев в московском аэропорту Шереметьево. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился с корреспондентом «Звезды» впечатлениями от успешного выступления на Олимпиаде-2018 российских хоккеистов.