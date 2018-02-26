Объявлен состав россиян, которые выступят на Паралимпийских играх в Пхенчхане

Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил имена российских паралимпийцев, которые выступят на Играх в Пхенчхане в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

Известно, что IPC уже одобрил 30 атлетов (без учета ведущих), которые выступят в пяти видах спорта.

Олимпийские игры в Пхенчхане закончились 25 февраля. Россияне в ходе соревнований заработали 17 медалей. Две из них золотые, 6 - серебрянные и 9 - бронзовые.